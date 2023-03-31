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Erciş'teki okullara ekipman desteği

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesindeki okullara ‘Kültür Sanat Van’ projesi çerçevesinde ekipman desteği verildi.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesindeki okullara ‘Kültür Sanat Van' projesi çerçevesinde ekipman desteği verildi.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kültür Sanat Van' projesi çerçevesinde Erciş'te 23 okulda resim atölyesi, 27 okulda ise müzik atölyesi kuruldu. Proje çerçevesinde çocuklar yeteneklerini keşfetsin ve geliştirsin diye gitar, piyano, ukulele gibi müzik aletleri, ebru teknesi, çizim masası ve çeşitli resim malzemeleri okullara Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından dağıtıldı.

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