Erciş'teki özel çocuklara özel sınıf

Van'ın Erciş Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulunda açılan görme ve işitme engelli sınıfı, yankı yalıtım sistemi ile donatıldı.

Erciş Kaymakamı Nuri Memetbeyoğlu, özel sınıfın açılışı nedeniyle eşi Gülay Mehmetbeyoğlu ile birlikte düzenlenen törene katıldı. İlçede işitme ve görme engelli çocuklara eğitim veren tek sınıf konumunda olan özel sınıftaki öğrencilerle yakından ilgilenen Mehmetbeyoğlu, sınıf öğretmeni Levent Albayrak'tan öğrencilerle ilgili detaylı bilgi aldı. 5 işitme engeli öğrencinin yanı sıra görme engelli öğrencilerle de yakından ilgilenen Mehmetbeyoğlu, işaret dili ile öğrencilere isimlerini sordu. Sınıftan çok etkilendiğini de belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, devletin her zaman engelli vatandaşların dertleriyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ile Şube Müdürü Kurbani Özdaş da hazır bulundu.