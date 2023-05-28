Erdoğan'ın zaferi Van'da coşkuyla kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferi, Van'da Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşları sevince boğdu.

Van'da AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi davul zurna eşliğinde seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde açılan sandık sayısı yüzde 99'lara ulaşırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52'nin üzerinde oy alarak seçimi önde götürüyor.

Van'da da Cumhur İttifakı üyeleri, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte il başkanlığı önüne akın ederek kutlamalara başladı. Davul zurna eşliğinde ‘Erdoğan' sloganları atıp şarkılar söyleyerek seçim sonuçlarını kutlayan kalabalık, Erdoğan'a destek verdi. Ayrıca kalabalık kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde konvoyla kutlamalarını sürdürdü.