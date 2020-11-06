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Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Van’da günlerdir aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Erek Dağı’nın zirvesi ise beyaza büründü.

Van'da günlerdir aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Erek Dağı'nın zirvesi ise beyaza büründü.


Şehir merkezi ve bazı ilçelere yağış yağmur şeklinde olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı meydana geldi. Erek ve Artos dağlarının zirveleri karla kaplanırken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Van'da, halk arasında geçmişten bugüne ulaşan "yedi dağa, bir bağa" inanışına göre kar, 7 kez Erek Dağı'na yağdıktan sonra kent merkezine kar yağıyor. Geçmişte, Erek Dağı'na mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte, vatandaşların kışlık erzak ve yakacak ihtiyaçlarını gidermeye başladığı belirtiliyor.


Bazı vatandaşlar, meteorolojinin tahminlerindeki gelişmeye rağmen, Erek Dağı'ndaki yağışların kent merkezine kar yağmasının habercisi olduğunu söylediler.

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