İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erek Dağı'na zirve tırmanışı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fehmi Çalışkan, yüksekliği 3 bin 204 metre olan Erek Dağı’nın zirvesinde belediyenin bayrağını açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fehmi Çalışkan, yüksekliği 3 bin 204 metre olan Erek Dağı'nın zirvesinde belediyenin bayrağını açtı.


Sarıkamış şehitlerini anmak için çeşitli dağcılık kulüplerine üye olan 5 profesyonel dağcı ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fehmi Çalışkan, Erek Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren zorlu tırmanışın ardından dağcılar zirveye ulaştı. Burada Türk bayrağı, kulüp bayrakları ve Van Büyükşehir Belediyesi bayrağını açan dağcılar, fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.


Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesinde zabıta amiri olarak çalışan Baran Sarpdağ ise, geçen yıl ekibi ile birlikte Kafkasların ve Gürcistan'ın en yüksek noktası olan Kazbek Dağı'na tırmanarak zirvede büyükşehir belediyesinin bayrağını açmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.