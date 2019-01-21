Erek Dağı'nın sütun şelalesi eşsiz görüntüsüyle büyülüyor

Van'ın doğusunda yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nda bulunan 20 metre yüksekliğindeki sütun şelalesinin ilk oluşumu başladı.

Van Patika Doğa Sporları Kulübü üyelerinin 2013 yılında Erek Dağı'nda keşfettiği sütun şelalesi, daha sonraki yıllarda doğasever ve dağcıların gözdesi haline geldi. Her yıl ocak ayı itibariyle sarkıt ve dikitlerin birleşmesi sonucu oluşan sütun şelalesi, eşsiz görüntüsüyle büyülüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Mustafa Bingöl ve ekip arkadaşları, sütun şelalesine ulaşmak için Erek Dağı'nın karla kaplı zirvesine tırmanış yaptı. Burada metrelerce uzunlukta buz sarkıtlarının bulunduğu şelaleye ulaşan ekipler, çevrede incelemeler yaptı.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Mustafa Bingöl, Van Gölü Havzası içerisinde yer alan Erek Dağı'nın yaz-kış doğal ve tarihi değeriyle önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Son zamanlarda ülkemizde buz şelale tırmanışına ilginin artmasıyla birlikte dağcıların yaşadıkları bölgelerde donmuş şelaleleri keşfetmeye başladığını dile getiren öğretim görevlisi Bingöl, 2013 yılında Van Patika Doğa Sporları Kulübü üyelerinin Erek Dağı'nın Bostaniçi Mahallesi bölgesinde bir sütun şelale keşfettiğini hatırlattı. Daha sonraki yıllarda dağcıların hem tırmanış hem de oluşan görsel manzaradan dolayı sütun şelaleyi ziyaret ettiğini söyleyen Bingöl, Aralık 2018 tarihi itibariyle Erek Dağı'na tırmanışlar gerçekleştirerek sütun şelalesinin ilk oluşumunu kayıt altına aldıklarını ifade etti.

Şu an tehlikeli olmasından dolayı iç tarafa geçiş yapamadıklarını belirten Bingöl, "Geçen hafta içinde sarkıt ve dikitlerin birleşmesiyle sütun şelalesinin ilk oluşumu başlamış oldu. Sütun şelalesi şubat ayının sonlarına doğru tırmanış için uygun sertlikte ve büyüklükte olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Bingöl, kentin tanıtımı için bu tür doğal güzelliklerin ön plana çıkarılması gerektiğini kaydetti.