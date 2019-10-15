Bölge Müdür Yardımcısı Nazim Kahraman, Lokman Hekim Van Hastanesinde erken teşhis ile sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Mesut Pekmez, DSİ 17. Bölge Müdür Yardımcısı Nazim Kahraman'ın sağ tarafındaki ağrı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ifade ederek, “Daha önce başka merkezlerde yapılan tetkiklerde belirgin bir patoloji saptanmamış, fakat hastamız devam eden ağrı üzerine Lokman Hekim Van Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurmuştur. Uzman Dr. Naci Üngür tarafından incelenen ultrasonda, çok nadir görülen ve böbrek içerisindeki toplayıcı kanalı tutan tümoral lezyona rastlanıldı. Tümoral lezyona yönelik hastanemizde yapılan ilaçlı tomografi tetkiklerinden sonra tanıyı kesinleştirdik ve Ankara Lokman Hekim Akay Hastanesinde ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonucu erken evre toplayıcı sistem tümörü kesinleşmiş oldu. Böylece hastamız erken tanı ve tedavi sonucunda sağlığına kavuştu” dedi.

Erken tanı ile sağlığına kavuşan Kahraman'ın kendilerine teşekkür ziyaretinde bulunduğunu dile getiren Pekmez, “DSİ Van Bölge Müdür Yardımcısı Nazim Kahraman bizleri ziyaret ederek, erken tanı ve tedavi sürecinde önemli bir rol oynayan Uzman Dr. Naci Üngür başta olmak üzere hastane yönetimi ve personeline teşekkür edip, doktorumuza plaket takdim etti. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu etti” ifadelerini kullandı.