Esentepe TOKİ sakinleri doğalgaza kavuşuyor

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın girişimleri sonucu Edremit'e bağlı Esentepe TOKİ konutlarına doğalgaz verilmesi için ön abonelik çalışması başlatıldı.

Geçtiğimiz yıl Edremit Belediyesinin destekleriyle ilçeye doğalgaz akışını sağlayacak ana hattın döşeme çalışmaları tamamlanarak ilk gaz akışı da verilmişti. 52 bin metre 2'li ve 3'lü hat döşeyerek doğalgazın ilçeye getirilmesi önündeki engelleri tek tek kaldıran Edremit Belediyesinin bu girişimiyle birlikte Erdemkent, Erenkent ve Memur-Sen TOKİ'ler de doğalgaza kavuşmuştu. Yaz sezonunun kısa olmasından dolayı Esentepe Mahallesi'ne doğalgaz yetiştirilmezken, çalışmalar ise bu sezona bırakılmıştı. Bu yıl ise ‘Esentepe'ye doğalgazın gelmeyeceği' yönündeki söylemlerin ardından TOKİ sakinlerinin Edremit Belediyesine yoğun talepleri üzerine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say devreye girerek, yetkili firma ile yoğun görüşmelerde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda yetkili firma mahallede stant kurarak, ön abonelik çalışmalarına start verdi.

Başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Say, AKSA Doğalgaz firması yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Esentepe TOKİ sakinlerine de çağrıda bulunan Başkan Say, ön abonelik çalışması için gerekli belgeleri doldurmalarını istedi. Esentepe'nin de en kısa zamanda doğalgaza kavuşacağının müjdesini veren Başkan Say, şimdiden hayırlı olsun temennisinde bulundu.