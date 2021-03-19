Eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren 4 çocuk babası tutuklandı.

İlçenin Alkanak Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Aysel Yok'u (28) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan Remzi Yok'un (31) yakalanması için ilçenin birçok noktasında drone destekli çalışma başlatılmıştı. Çalışmak için gittiği Çanakkale'den 4 gün önce ilçeye döndüğü öğrenilen Remzi Yok, Erciş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Çınarlı Mahallesi'nde yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Remzi Yok, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eşini öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan Remzi Yok'un 4 çocuğu ise koruma altına alınmıştı.