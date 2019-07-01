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Eski Bakan Hüseyin Çelik'in babası vefat etti

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in babası vefat etti.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in babası vefat etti.


Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in babası ve bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden olan Hasan Çelik (88), tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde vefat etti. Bir süredir safra kesesinden tedavi gördüğü belirtilen Hasan Çelik'in cenazesi, yarın (2 Temmuz) Yukarı Norşin Camii'nde ikindi vaktinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Akköprü Mezarlığında toprağa verilecek. Çelik'in taziyesinin ise Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki Tuşba Camii Kebir Taziye Evinde olacağı bildirildi.

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