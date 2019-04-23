Eski başkan Karael'den 23 Nisan mesajı

Karael açıklamasında, “Gazi meclisimizin kuruluşunun 99. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Bu günü anlamlandıran çocuklarımızın, ülkemizin, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle bir kez daha anıyor, çocuk kalbi gibi temiz ve güzel nice günlere kavuşmak dileğiyle ülkemizin birlik beraberliğinin daim olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.