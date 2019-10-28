Eski Başkan Karael'den ‘Cumhuriyet Bayramı' mesajı

İdris Karael, yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimiz sayesinde bugün geçmişimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakıyoruz. Bu kutlu gün vesilesiyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.