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Eski Başkan Karael'den ‘Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Van Demirciler-Tornacılar-Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Eski Başkanı İdris Karael, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


İdris Karael, yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimiz sayesinde bugün geçmişimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakıyoruz. Bu kutlu gün vesilesiyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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