Eski devlet hastanesinin arsası satıştan kaldırıldı

Van'da uzun zamandır satışıyla gündeme gelen İpekyolu ilçesi sınırları içerisindeki Eski Devlet Hastanesi'nin arsasının satışı Ak Parti Van Milletvekilleri, il yönetimi ve Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın girişimleri sonucu durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Emlak Dairesi tarafından 29 ilde satışa çıkarılan arsalar arasında Van eski Devlet Hastanesi'nin boş arsası da bulunuyor. Van'da son günlerde gündem olan ve sosyal medyada sıkça satışın durdurulması yönünde yapılan paylaşımlar üzerine yetkililer harekete geçti. TOKİ'ye yapılan müracaatlar sonrası, TOKİ yaptığı açıklamada arsanın satıştan çekilmesine karar verildiğini duyurdu.

TOKİ'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“İdaremizce yapılan değerlendirmede; satışa sunulacak taşınmazlardan Van İli İpekyolu İlçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan 27 ada 13 parsel nolu taşınmazın satıştan çekilmesi uygun görülmüştür.”