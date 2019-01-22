İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski devlet hastanesinin arsası satıştan kaldırıldı

Van’da uzun zamandır satışıyla gündeme gelen İpekyolu ilçesi sınırları içerisindeki Eski Devlet Hastanesi’nin arsasının satışı Ak Parti Van Milletvekilleri, il yönetimi ve Belediye Başkan Adayı Necdet Takva’nın girişimleri sonucu durduruldu.

Van'da uzun zamandır satışıyla gündeme gelen İpekyolu ilçesi sınırları içerisindeki Eski Devlet Hastanesi'nin arsasının satışı Ak Parti Van Milletvekilleri, il yönetimi ve Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın girişimleri sonucu durduruldu.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Emlak Dairesi tarafından 29 ilde satışa çıkarılan arsalar arasında Van eski Devlet Hastanesi'nin boş arsası da bulunuyor. Van'da son günlerde gündem olan ve sosyal medyada sıkça satışın durdurulması yönünde yapılan paylaşımlar üzerine yetkililer harekete geçti. TOKİ'ye yapılan müracaatlar sonrası, TOKİ yaptığı açıklamada arsanın satıştan çekilmesine karar verildiğini duyurdu.



TOKİ'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:


“İdaremizce yapılan değerlendirmede; satışa sunulacak taşınmazlardan Van İli İpekyolu İlçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan 27 ada 13 parsel nolu taşınmazın satıştan çekilmesi uygun görülmüştür.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.