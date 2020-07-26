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Eski taş değirmen kuyusuna düşen yavru tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Van’ın Çatak ilçesindeki eski taş değirmen kuyusuna düşen yavru tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Van'ın Çatak ilçesindeki eski taş değirmen kuyusuna düşen yavru tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Korulu köyü mevkisindeki eski taş değirmen kuyusuna yavru tilki düştüğü ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye varan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuyuya indi. İtfaiye eri tarafından kuyudan çıkarılan yavru tilki, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

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