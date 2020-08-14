Esrarengiz cisim ‘Van Gölü Canavarı'nı hatırlattı

Van'ın merkez Edremit ilçesinde güneşin batışını görüntülemek isteyen akademisyenin kamerasına; metrelerce uzunlukta, sırtında çentiği bulunan ve hızlı hareket eden esrarengiz bir canlının takılması ‘Van Gölü Canavarı' efsanesini yeniden gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde Edremit ilçesinde gün batımını çekmek için gelen Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, görüntü montajı sırasında sıra dışı bir cisim fark etti. Uzun bir süredir Van Gölü Havzası'nda kamerasıyla çekimler yapan Dr. Öğretim Üyesi Önen, bölgede çok sayıda belgesel film hazırladı. Edremit ilçesinde güneşin batışını çekmek için seçen Önen, daha sonra çekilen görüntünün montajını yaptı. Montaj sırasında gün batımıyla birlikte Van Gölü'nde hızlıca hareket eden ve çentiği bulunan bir cisim fark etti. Gördüğü karşısında şoke olan Önen, daha sonra bu görüntüyü birçok kişiye gösterdi. Görüntüdeki cismi görenler ise ‘Van Gölü Canavarı' olarak yorumladı.

“Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce hayretler içinde kaldım”

İHA muhabirine konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Edremit'te çektiği videoyu montajlarken gördüğü cisim karşında hayretler içinde kaldığını belirtti. Uzun yıllardan beri Van Gölü ve çevresini gözlemlediğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Önen, “Gözlemlediğim objelerin ise videosunu oluşturmaktayım. Van Edremit gün batımıyla, Bitlis Tatvan ise gün doğumuyla ünlüdür. Van Edremit'te gün batımını çektim. Çektiğim görüntüyü video düzenleme programıyla düzenlemekteydim. Bu sırada düzenleme yaparken bir objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce hayretler içinde kaldım” dedi.

“Birçoğu bunun bir canavar ve yaratık olduğunu iddia etti”

Görüntüdeki cismi birçok insana gösterdiğini dile getiren Önen, “Bu obje kadraja sığmıyor, çok hızlı hareket ediyor ve onlarca çentiği var. Heyecanla çevremdeki birçok insana gösterdim. Birçoğu bunun bir canavar ve yaratık olduğunu iddia etti. Bu onlarca yıldır haber konusu olmakta ve konuşulmaktadır. Ancak şu ana kadar bilimsel olarak açıklığa kavuşturulmadığından günümüzde de tartışılmaktadır” diye konuştu.

“Bilimsel olarak incelenmesi gerekiyor”

Görüntülerin bilimsel olarak incelenmesini ve Van Gölü'nde çalışmalar yapılmasını öneren Önen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Normalde ben bu videoyu paylaşmayacaktım. Çevremdeki insanlar, bunun toplumsal bir farkındalık oluşturabileceğini bilimsel çalışmalar için bir önayak oluşturabileceğini önerdi. Böylece beni ikna ettiler. Bunun bilimsel olarak incelenmesi gerekiyor. İleriki zamanda bu konu tartışılacaktır. Bekleyip göreceğiz.”