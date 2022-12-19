Etçi Sinan Usta Restorana yoğun ilgi

Van'da ikinci şubesi açılan Etçi Sinan Usta Restorana vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Van-Şişli Öğretmenevi restoranı, genç girişimci Sinan Ateş tarafından restore edilerek Etçi Sinan Usta Restoranına dönüştürüldü. Geçtiğimiz günlerde hizmete başlayan ve ilk etapta 50 kişinin istihdam edildiği restorana vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her bütçeye uygun et ürünlerinin sunulduğu restoranda vatandaşlar, damak tadına göre lezzet buluyor.

Gerek sunduğu hizmet ve gerekse damak tadıyla Türkiye'nin en iyi markası olacaklarını iddia eden İşletme Sahibi Sinan Ateş, “Dünyaya açılmayı hedefliyoruz. Kalite bizim için her şeydir. Yemek, bir kültürdür. Müşteri memnuniyeti temel prensibimiz olup, Van'a yeni bir konsept, vatandaşlara ise güzel ve nezih bir ortam hazırladık. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösteriyor. Ben ilgi ve alakalarından ötürü tüm halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Etçi Sinan Usta'da et yemenin farklı bir duygu olduğunu aktaran vatandaşlar ise Van'da böyle işletmelerin açılmasının önemli olduğunu belirterek, işletme sahiplerine bol kazançlar dilediler.