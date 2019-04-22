Etso'dan Galerici Esnafına Mesleki Yeterlilik Belgesi

Van'ın Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (ETSO) tarafından ilçede faaliyet gösteren ikinci el oto alım satıcısı (galerici) esnafına teorik ve uygulamalı sınavın ardından mesleki yeterlilik belgesi ile kimlik kartları düzenlenen törenle verildi.

ETSO hizmet binasında düzenlenen törende bir konuşma yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Keleş, mesleklerini geleneksel yöntemlerle sürdürenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin belgelendirilmesinin önem arz ettiğini belirterek, "Belge almaya hak kazanan ikinci el oto satıcı esnafımızın iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra müşteri ilişkileri, alım-satımı yapılacak araçlara ilişkin değer tespiti yapabilme, Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) kullanabilme ve satış sonrası memnuniyetin değerlendirilmesi gibi konularda oluşan teorik ve pratik sınavlardan başarılı olan kardeşlerimize bugün belgelerini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alanda ilçemizde faaliyet gösteren yaklaşık 130 esnafımızdan 110 kişi yapılan sınavlarda başarı göstererek belge almaya hak kazanmışlardır. Amacımız çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirmektir'' dedi.

Belge zorunluluğuyla galericilik mesleğini gerekli yeterliliğe sahip kişilerin yapabileceğine de dikkat çeken Keleş, "Belge zorunluluğu, galericilik mesleğinin itibar ve kalitesini artıracaktır. Artık herkes mesleki yeterlilik belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtları alım satımı yapamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)'a bağlı Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi AŞ (MEYBEM) tarafından hazırlanan Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Seviye- 5 belgesi ile kimlik kartları ETSO yönetim kurulu başkan vekili Ramazan Keleş, Genel Sekreter Ahmet Gözütok ve yönetim kurulu üyeleri tarafından hak sahiplerine takdim edildi.