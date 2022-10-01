Van'ın akademik başarısının üst seviyelere çıkarılmasını hedefleyen Etüt Van projesinde öğrenciler dersbaşı yaptı.

Van'da eğitim alanında yapılan çalışmalar arasında en geniş ve önemli projelerden biri olan Etüt Van projesi, 13 ilçe merkezindeki okullarda açılan 130 kurs, 4 bin öğretmen ile ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 50 bin öğrenci ile başladı. Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen projede, hedef Van'ın akademik başarısını 5 yıl içerisinde ilk 5'e çıkarmak.

Etüt Van projesi ile öğrenciler farklı okullardan öğretmenlerle ders işleme imkanı bulacak. Seviye belirleme sınavları ile sınıfları belirlenen öğrencilere seviyelerine uygun ücretsiz kaynak desteği sağlanacak. Alanında uzman kadroların görev aldığı etüt merkezlerinde, proje süresince akademik sınavlara yönelik başarı odaklı eğitim ve eğitim koçluğu desteği verilecek. Belirli periyotlarla deneme sınavlarının yapılacağı merkezlerde, öğrenciler bol bol test çözme imkanı bulacak. Sosyal faaliyetlerin de yapılacağı projede, 60 bin öğrencinin kurslara katılması bekleniyor..