Ev hanımlarının işini kolaylaştıracak cihaz Van'da üretildi

Van'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren bir firma tarafından elektromanyetik dalga teknolojisiyle geliştirilen sebze ve meyve kurutma makinesinin ev tipi üretildi.

Van'da 9 milyon 200 bin euro'luk ‘Van İŞGEM Büyüyor' projesinin hayata geçirilmesinin ardından merkezde 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'e, özellikle yabancı girişimcilerin rağbet göstermesi ülke ekonomisine katkı sunarken, üretilen yeni teknolojik cihazlar da insan hayatını kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, daha önce ürettiği endüstriyel tipi sebze ve meyve kurutma makinesini geliştirerek ev tipi kurutma makinesini de üretmeyi başardı. Kısa sürede kurutma imkanı sağlayan yerli ve milli cihazın Ar-Ge çalışmalarını yapan Dr. Mehrdad Fojlaley, seri üretimine başlanan cihazın hem patenti hem de İSO ve uluslararası CE belgesini aldı. Akrediteli bir laboratuvarda kurutulan ürünlerin sağlık açısından aroma, vitamin ve protein gibi analizlerine baktıran Dr. Fojlaley, ürünün bu performansından da tam not aldı. Amerika'daki Silikon Vadisi'nde düzenlenen festivalde ikinci bilim adamı seçilen Dr. Fojlaley, seri üretimine başladığı ev tipi sebze ve meyve kurutma makinesini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeyi hedefliyor.

“Sanayi tipinden sonra ev tipini de yaptık”

İHA muhabirine konuşan İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, elektromanyetik dalga teknolojisiyle çalışan cihazın daha önce sanayi tipini yaptığını hatırlattı. Sanayi tipi makineyi geliştirerek ev tipini de üretmeyi başardığını ifade eden Dr. Fojlaley, “Ar-Ge çalışmalarından sonra bu ürünün CE ve İSO belgelerini de aldık. Cihazla kurutulan gıdaların akredite bir laboratuvarda DNA'larını incelettik. İyi sonuçlar aldık ve böylece seri üretime başladık” dedi.

“Kurutulan meyvelerin sonuçları raporlandı”

Kurutulan meyvelerin aflatoksin, benzoik asit ve içinde bulunan vitamin oranlarının akrediteli laboratuvarda test edilmesinin ardından iyi sonuçlar alındığına dikkat çeken Fojlaley, kurutulmuş elma üzerinde yapılan ölçümde 18 miligram C vitaminin bulunarak sonuçların raporlandığını söyledi.

“Evlerde kadınların en büyük destekçisi”

Cihazın evlerde çok amaçla kullanılabileceğini anımsatan Fojlaley, “Kadınlar cihazımızı hem bir fırın gibi hem de meyve ve sebzelerin kurutulma işleminde kullanabilecektir. Cihazın mikrodalga fırınlarından farkı; dalgaların şekline bağlıdır. Mikrodalga fırını meyveleri yakarken, bizim cihazımız hem meyveyi yakmaz hem içindeki vitamin ve protein oranına zarar vermez hem de meyvenin rengini değiştirmez” diye konuştu.

“Güneşte kuruyan meyvenin aroması kayboluyor”

Güneşte kurutulan meyvenin aroma ve vitaminlerinin kaybolduğunu, ancak kurutma makinesinde bu oranların korunduğuna dikkat çeken Fojlaley, “Güneşin radyasyon ışınlarına göre uzun sürede kurutulan meyve ve sebzelerin aroması kayboluyor. Güneş kurularında protein ve vitaminler de yanınca sağlık açısından değerli bir şey kalmıyor. Örneğin bizim cihazımızda kurutulan bir sarımsakta, kokulu aroması içinde kalmaktadır. Diğer taratan ürün türüne göre kurutma oranları bir saat ila 2 saat arasında değişmektedir” şeklinde konuştu.

“Cihaz ilk kez Türkiye'de üretildi”

Türkiye'de ürettiği ürünleri tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefleyen Fojlaley, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İddia ediyoruz bu cihazı dünyada ilk kez biz ürettik. Hem fırın hem de kurutma makinesi olarak kullanılan bir ürünü dünyada bulamazsınız. Bu cihaz ilk kez Türkiye'de üretildi. Dünyaya ihracat edebilecek bir potansiyele sahibiz. Cihazımızın uluslararası patenti var. Avrupa mucitler fuarında altın madalya almıştır. Ben kendimde Amerika'daki Silikon Vadisi'nde düzenlenen festivalde ikinci bilim adamı seçildim. Bu ürünlerin orada üretilmesi için davet edildim. Ancak İslam ülkelerini seviyorum. Türkiye güzel bir ülkedir. Amacımız ise Türkiye'de ürettiğimiz ürünleri tüm dünyaya ihraç etmektir. Diğer taraftan devletin Van ilinde yaptığımız üretimler için özel destekleri var. Bunlardan yararlanmak için de Van ilini seçtik. Van'ın kültürü bize yakın ve Van halkını da çok seviyoruz.”

Cihazın işsiz gençlere bir iş kapısı olabileceğini sözlerine ekleyen Fojlaley, cihazda kurutulan ürünlerin paketlenerek satılabileceğini kaydetti.