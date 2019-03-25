Evde sağlık hizmeti veren personele teşekkür belgesi

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, evde sağlık hizmetlerini yürüten sağlık personellerinin; bakım, tedavi ve rehabilitasyon konusunda etkin olmasının bireyin mevcut sağlık durumunun iyileştirilmesinde çok etkin bir rol üstlendiklerini belirtti. Öndeş, “Birinci basamak sağlık hizmetlerinin çağdaş sunumunda, hizmetlerin tüm bireylere coğrafi açıdan dengeli şekilde ulaştırılabilmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplumun katılımını sağlayacak şekilde bireylerin yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde koruyucu, tanı koyucu, tedavi ve rehabilite edici yönleriyle sunabilmek temel hedeflerimizdendir. İlimiz geneli 2018 yılında evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından 8 bin 308 hasta evde sağlık hizmeti kapsamına alınmış, bu hastalarımıza toplam 31 bin 232 ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Değerli halkımıza verdikleri hizmetten ötürü Evde Sağlık İl Koordinatörlüğü ve sağlık çalışanlarımızı tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz” dedi.

Programa Sağlık Hizmetler Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ve Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Özlem Öndeş de katıldı.