Evde zorla tutulan 34 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldı

156 Jandarma İmdat hattına gelen bir ihbar üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma neticesinde ihbarı yapan Afganistan uyruklu şahsa ait telefon numarasının konum bilgisi tespit edildi. Bunun üzerine Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde bulunan bir adrese, zırhlı araçların da katılımıyla Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 18'i çocuk 34 kaçak şahıs kurtarıldı.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.