Eve giren yılanı itfaiye ve DKMP ekipleri çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde evine damalı su yılanının girdiğini gören ev sahibi durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Bölge Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Edremit Grup amirliği ekipleri sevk edildi. Hemen harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucu boyu yaklaşık 1,5 metre olan yılanı saklandığı yerden çıkartarak doğaya bıraktı.