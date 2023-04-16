Evi yanan engelli vatandaş yardım bekliyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında evi yanan engelli vatandaş hayırseverlerden destek bekliyor.

Alınan bilgine göre, ilçenin Erçek Mahallesi'nde ikamet eden engelli İslam Karaaslan'ın evinde, bacadan kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın maddi hasara yol açtı. Kıt imkanlarla kendisine yapılan evi yanan İslam Karaaslan ve eşi, yangında yara almadan kurtulurken maddi zararlarının karşılanması için hayırseverlerden destek bekliyor.