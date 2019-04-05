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Evleri yanan aileye konteyner desteği

Van’ın Muradiye ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye konteyner verildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye konteyner verildi.


İlçenin Açıkyol Mahallesi'nde ikamet eden Güzel ailesinin evleri, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale gelmişti. Bunun üzerine harekete geçen Kızılay Muradiye Şubesi yetkilileri, Van AFAD Müdürlüğünden temin ettikleri konteyneri aileye teslim ettiler.


Kızılay Muradiye Şubesi temsilcisi Selçuk Yay, evleri yanan Güzel ailesinin şimdilik 9 nüfusla bu konteynerde kalacaklarını belirterek, “Dışarıda kalmalarından iyidir. Kendilerine ev eşyası da temin ederek biraz da olsa rahat etmelerini sağlamaya çalışacağız. Fakir bir aile, kendilerine ev yapmaları uzun süreceğe benziyor. Biz Kızılay ekibi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu ailenin kendilerine ev yapabilmeleri için kurum ve hayırseverlerin yardım etmeleri faydalı olur düşüncesindeyim. Bu aileye bir yardım yapılmazsa, gelecek kışa da dışarıda kalır” dedi.


Kızılay ekibi, beraberinde getirdikleri bazı giysileri ve battaniyeleri de aileye teslim etti.

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