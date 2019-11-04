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Evlerini su basan vatandaşların imdadına itfaiye yetişti

Van’da hafta sonu belli aralıklarla etkili olan sağanak yağmurla birlikte yaşanan su baskınlarına itfaiye yetişti.

Van'da hafta sonu belli aralıklarla etkili olan sağanak yağmurla birlikte yaşanan su baskınlarına itfaiye yetişti.


Kentte hafta sonu etkili olan sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu. İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi ve Serhat Mahallesinde bulunan 2 evi su bastı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri evlerde su tahliyesi yaptı.

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