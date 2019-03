Excimer Lazer ile sağlığına kavuştu

Van'da Şengül Türköz isimli vatandaş, Urartu Göz Merkezinde yapılan Excimer Lazer (No Touch) yöntemi ile gözlüklerinden kurtuldu.

Gözlerinde miyop ve astigmat olmak üzere her bir gözde 6 derece göz bozukluğu olan Şengül Türköz, Urartu Göz Merkezine başvurdu. Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan tarafından Excimer Lazer (No Touch) yöntemiyle ameliyat olan Türköz, sağlığına kavuştu. Mutluluğunu Urartu Göz ailesi ile paylaşan Türköz, “Gözlüklerden kurtulduğum için çok mutluyum. Her şeyi daha güzel görebiliyorum. Ben bu anlamda Baran Bari Hocam başta olmak üzere tüm Urartu Göz ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan ise, Şengül Türköz'ün yüzündeki mutluluğun kendileri için önemli olduğunu dile getirerek, “Hastamız daha birinci ayında çok iyi görmenin mutluluğunu yaşıyor. Onların mutlu olması, haliyle bizleri de sevindiriyor. Bizler Urartu Göz olarak bu tür rahatsızlığı olan hastalarımızı mutlaka merkezimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.