İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Excimer Lazer ile sağlığına kavuştu

Van’da Şengül Türköz isimli vatandaş, Urartu Göz Merkezinde yapılan Excimer Lazer (No Touch) yöntemi ile gözlüklerinden kurtuldu.

Van'da Şengül Türköz isimli vatandaş, Urartu Göz Merkezinde yapılan Excimer Lazer (No Touch) yöntemi ile gözlüklerinden kurtuldu.


Gözlerinde miyop ve astigmat olmak üzere her bir gözde 6 derece göz bozukluğu olan Şengül Türköz, Urartu Göz Merkezine başvurdu. Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan tarafından Excimer Lazer (No Touch) yöntemiyle ameliyat olan Türköz, sağlığına kavuştu. Mutluluğunu Urartu Göz ailesi ile paylaşan Türköz, “Gözlüklerden kurtulduğum için çok mutluyum. Her şeyi daha güzel görebiliyorum. Ben bu anlamda Baran Bari Hocam başta olmak üzere tüm Urartu Göz ailesine teşekkür ediyorum” dedi.


Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan ise, Şengül Türköz'ün yüzündeki mutluluğun kendileri için önemli olduğunu dile getirerek, “Hastamız daha birinci ayında çok iyi görmenin mutluluğunu yaşıyor. Onların mutlu olması, haliyle bizleri de sevindiriyor. Bizler Urartu Göz olarak bu tür rahatsızlığı olan hastalarımızı mutlaka merkezimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.