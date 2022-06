Fair play ödüllü Vali Balcı, ‘Spor Van' projesini hayata geçiriyor

Ozan Balcı, kentte sporun ve yeni sporcuların gelişimi için yoğun çalışma yapacaklarını söyledi.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van'da sporun ve sporcunun gelişimi için ‘Spor Van' projesiyle spor altyapısını güçlendirecek birçok yatırımı hayata geçiriyor. Her ilçeye spor salonu, butik yüzme havuzu, halı saha, basketbol ve voleybol sahaları kurulması ve her dalda sporcuların gelişimine katkı sağlamak için çalışmalara başlandı. Yine her fırsatta bir araya geldiği gençlere de spor yapmaları konusunda öğüt veren Vali Dr. Ozan Balcı, Van'da spor salonu ve alt yapı yersizliğinin önüne geçmek içinde yeni spor alanları oluşturacaklarını belirtti.

İlkokuldan üniversiteye her kesimin sporla ilgilenmesinin önemine dikkat çeken Vali Dr. Ozan Balcı, sporu çok sevdiğini ve gençlerin çocukların sporu sevmeleri için Van'da birçok yeniliği hayata geçireceklerini söyledi.

“Altyapımızı geliştireceğiz”

Van'daki sportif faaliyetlerin ve sporcu sayısının artması için çalışmaya başladıklarını ifade eden Vali Ozan Balcı, “Sporun her dalına büyük destek vererek ilk adımlarımızı atmaya başladık. Amacımız her çocuğun bir spor dalıyla uğraşmasını veya bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmasını sağlamak. Biz bunu altyapımızı geliştirerek yapacağız. Van'da bu potansiyelde gençlerimiz var. Bunu sağlamak içinde Van'da yeni yüzme havuzları, kapalı spor salonları, halı sahalar, semt sahaları, voleybol, basketbol sahaları yapacağız ve destek olacağız. Bunun için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Destek için gücümüzü kapasitemizi ve tüm olanaklarımızı kullanacağız. Çocukların sadece akademik anlamda yetişmeleri yetmez. Fiziksel ve zihinsel anlamda da sağlıklı birey olmaları için spor şart. Bunun için spora özel anlam veriyoruz, değer veriyoruz” dedi.

“Engelli vatandaşlarımızı unutmuyoruz”

Engelli vatandaşların da spor yapabilmeleri için çalışma yürüttüklerini söyleyen Vali Dr. Ozan Balcı, “Engelli kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Onlarında kentte rahat etmeleri için hem Van Büyükşehir Belediyesi olarak hem de valilik olarak canla başla çalışıyoruz. Yine onların sporla ilgilenmeleri içinde çalışmalarımız var. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak engelli takımlarımız mevcut. Bu takımlarımızın büyümesi için de desteklerimiz olacak. Sporu Van'da büyüteceğiz” diye konuştu.

2020 yılında spora verdiği destekten dolayı fair play ödülü aldı

Vali Ozan Balcı, 2020 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile 38'incisi verilen Türkiye Fair Play Ödülleri çerçevesinde Tokat Valiliği döneminde Tokat'ta çocukları ve gençleri her türlü bağımlılıktan korumak ve ahlaklı insanlar olarak yetişmeleri için spora teşvik etmek, onlara ve topluma spor sevgisini aşılamak için başlatılan ‘Spor Tokat' projesi ile amatör spor kulüpleri ve okul spor kulüplerinde spor yapan 110 bin öğrenciye sağladığı destek nedeniyle Sportif Fair Play Kariyer Dalı'nda Şeref Diploması Ödülü'ne layık görüldü.