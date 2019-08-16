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Fatih Çiftçi'den Çatak Belediyesine ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakan Eski Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’ı makamında ziyaret etti.

Gümrük ve Ticaret Bakan Eski Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı makamında ziyaret etti.


Çatak Belediyesine nezaket ziyaretinde bulunan Çiftçi'yi, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın karşıladı. Sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Fatih Çiftçi, “Çatak Belediyesi, Abdurrahman Başkanımızın gayretli ve özverili çalışmaları ışığında hizmetlerin en güzelini almaktadır. İlçeye bağlı tüm mahallelerde bir hizmet seferberliği başlatıldığı görülebiliyor. Kendilerini bir kez daha kutluyor, görevinde üstün başarılar diliyorum" dedi


Başkan Şeylan ise, Fatih Çiftçi'nin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Gümrük ve Ticaret Bakan Eski Yardımcısı Fatih Çiftçi ve heyeti, belediyemizi ziyaret ederek bizleri onurlandırmışlardır.? ?Nazik ziyaretleri ve desteklerinden ötürü Fatih Beye teşekkür ediyorum?” ifadelerini kullandı.

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