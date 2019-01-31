Fedakar öğretmenler tatil yapmayıp, zamanlarını öğrencilere ayırdı

Van'ın Erciş ilçesindeki fen lisesinde görev yapan öğretmenler, sömestr tatilinde kendilerine ve ailelerine ayıracakları zamanı öğrencilerine ayırdı.

Erciş Fen Lisesinin yönetici ve fedakar öğretmenleri, tatil yerine zamanlarını öğrencileriyle geçirdi. 12. sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmaları için sömestr tatilinden feragat eden ve okulda ders programı düzenleyen öğretmenlerin bu anlamlı davranışı ise öğrencileri oldukça sevindirdi. Günün büyük bir bölümünü okul ve pansiyonda geçiren 65 öğrenci, öğretmenleri tarafından eksik konularda bilgilendirildi.

Fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, matematik ve geometri derslerinde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin yaptığı fedakarlığı asla unutmayacaklarını belirterek, iyi bir eğitimle arzu ettikleri üniversitelere yerleşeceklerini ifade etti.