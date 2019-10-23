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Ferit Melen İlkokulundan ‘Tarih müzesi' sergisi

Van’ın İpekyolu ilçesinndeki Ferit Melen İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tarafından düzenlenen ‘Geçmişten Günümüze Tarih Müzesi’ sergisi büyük beğeni aldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinndeki Ferit Melen İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tarafından düzenlenen ‘Geçmişten Günümüze Tarih Müzesi' sergisi büyük beğeni aldı.


Ferit Melen İlkokulunda düzenlenen ‘Geçmişten Günümüze Tarih Müzesi' sergisi, büyük beğeni aldı. Geçmişte kullanılan mutfak eşyaları, teknoloji ürünleri ve kıyafetlerin sergilendiği etkinlikte konuşan Ferit Melen İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mustafa Şahan, içinde oldukları zamanın değerini ancak geçmişi bilerek yapabileceklerini ifade etti. Öğrencilerin içinde bulundukları zamanın değerini bilmeleri amacıyla böyle bir serginin düzenlendiğini belirten Şahan, “Öğrencilerimiz, geçmiş dönemlerde neler yaşandığını, kendilerinden önce yaşayan insanların nelerle zaman geçirdiklerini öğrensinler istedik. Bu anlamda böyle bir etkinlik yaptık” dedi.


Sergiye velilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Şahan, “Velilerimiz burada geçmişe dönük özlemlerini giderdiler, heyecanlandılar. Biz aslında öğrenciler için düşünmüştük, ama velilerimizin ilgisi çok daha büyük oldu. Öğrencilerimiz de anneleri, babalarıyla birlikte sergiyi gezdiler. Geçmiş anıları uyandı ve öğrencilerimize de geleceğe dönük bir anı bıraktık” ifadelerini kullandı.


Serginin bir gün boyunca açık kalacağını dile getiren Sınıf Öğretmeni Tuba Yılmaz ise, “Geçmişe dair ürünleri taşıdık. Böylece hem çocuklarda merak duygusu uyandırdık hem de velilerimizi geçmişe götürerek bir özlem uyandırdık” diye konuştu.

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