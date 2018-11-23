Feyyaz Uçar'dan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç'a ziyaret

Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenörleri ve takım kaptanları ile birlikte Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ı makamında ziyaret ederek yeni hizmet binası için hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Van Büyükşehir Belediyespor Futbol Takımı Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenörleri Turgay Karatekin, Alparslan Has ile Ferhat Demir, Van Büyükşehir Belediyespor futbol takım kaptanları Mutlu İlengöz ve Mesut Saray ile birlikte Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın makamında ziyaret etti. Ziyarette Van Büyükşehir Belediyespor'un durumu, ilin spor sorunları ile tesisleşme ve stadyum hakkında görüş alışverişinde bulundurlar. Teknik Direktör Uçar ziyarette yaptığı konuşmasında, "Van Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü olarak yardımcı antrenör ve futbolcu arkadaşlarımız ile birlikte ilimizin önemli kurumlarından biri olan ve takıma oldukça emek veren, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç'ı makamında ziyaret ederek yeni hizmet binası için hem hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Hem de ilimizin spor, tesis ve mevcut stadyumu ile ilgili bir takım konuları ele alarak fikir alışverişinde bulunduk. Bu ziyaretimizde ilimizin spor anlamında futbol dışında birçok farklı branşta da çok güzel başarılara imza attıklarına ve bu başarılara yenilerini ekleyecek sporcularımızın da yetiştirildiklerini öğrenmiş olduk. Misafir perverliğinden ve ilimiz gençliği yapılan çalışmalarından dolayı il müdürümüze çok teşekkür ediyor, kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, Van Büyükşehir Belediyespor'a her zaman ayrı bir sevgisinin olduğunu bildirerek, Van Büyükşehir Belediyespor teknik direktöre, yardımcı antrenörlere ve takım kaptanlarının ziyaretlerinden dolayı çok memnuniyet duyduğunu söyledi. Kurum olarak bizim amaçlarının ilde spor yapmak isteyen herkese sportif alanlar hazırlamak olduğunu kaydeden İnanç, “Vanspor'un kalbimizde ayrı bir yerinin olduğunu ve Van Büyükşehir Belediyespor için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle başta teknik direktörümüz Feyyaz Uçar'a, yardımcı antrenörlerimize ve takım kaptanlarımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.