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Fırat Çakıroğlu ölümünün yıldönümünde Van'da anıldı

İzmir’de 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün yıldönümünde Van’da da anıldı.

İzmir'de 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün yıldönümünde Van'da da anıldı.


20 Şubat 2015 tarihinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Van'da da bir dizi etkinlik düzenlendi. Ülkü Ocakları Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programlarına Ülkü Ocakları Van İl Başkanı Ahmet İşiyok, il yönetimi, asenalar ve birçok vatandaş katıldı. Yasin-i Şerif ile dualar okutularak lokma tatlısı ve çay ikramının yapıldığı anma etkinliklerinde konuşan Ülkü Ocakları Van İl Başkanı Ahmet İşiyok, “Ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve tüm ülkücü şehitlerimiz adına Yasin okutup, bu zor süreçte canları pahasına yanımızda olan sağlık çalışanlarımız, her zaman ve her şartta bizi güvende hissettiren ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen kolluk kuvvetlerimiz ve zorlu kış şartlarında herhangi bir aksaklık olmaması için gece gündüz demeden çalışan belediye ekiplerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek adına lokma tatlısı ve çay ikramında bulunduk. Tüm şehitlerimizin ruhu şâd mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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