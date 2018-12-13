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Fırtına çatıları uçurdu

Van’ın Gevaş ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi çatılar uçtu.

Van'ın Gevaş ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi çatılar uçtu.


Gevaş'ta iki gündür etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, elektriklerin kesilmesine neden olurken, bazı ev ve iş yerlerinin de çatılarını uçurdu.


Ağaçların devrildiği, iletken hatlarının koptuğu ilçeye yeniden elektrik vermek için VEDAŞ ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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