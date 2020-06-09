Flamingo cenneti Erçek Gölü “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi

Van Gölü'nün 20 kilometre doğusunda yer alan ve bölgenin kuş bakımından en zengin alanı ve eşsiz manzarasıyla görenleri adeta büyüleyen Erçek Gölü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak ilan edildi.

Türkiye'de bulunan 453 kuş türünün büyük bir kısmını havzasında barındıran Erçek Gölü, özellikle ev sahipliği yaptığı flamingolarla anılıyor. Kılıçgaga, büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, flamingo, yaz ördeği, Van Gölü martısı gibi onlarca kuş türünün barındığı Erçek Gölü, özellikle biyoturizm ve ornitoturizm açısından da dünyanın önemli merkezlerinden biri olma özelliğine sahip. Dünyanın en büyük flamingo konaklama alanlarından birine ev sahipliği yapan göl, ulusal ve uluslararası sınıflandırılmalarda da önemli kuş alanları arasında “B” sınıfı sulak alanlar içinde gösterilmektedir.

İpekyolu Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen Flamingo Festivali ile yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan göl kıyısında yapılan kuş gözlem noktaları, sahil bandı çalışması ve düzenli çevre temizliği göle verilen önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Gölün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil ve ilan edilmesi ile beraber, dünya turizm cenneti sayılan alanlardan biri haline dönüştürülebilmesi çalışmaları da hız kazandı.