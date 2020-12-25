Fly Butik Van'da hizmete açıldı

Van'da iş adamı Tayyar İynem tarafından kurulan Fly Butik, şık ürünleriyle halkın hizmetine açıldı.

Suvaroğlu Caddesi üzerinde kurulan mağazanın açılışında konuşan Fly Butik İşletmecisi Fatma İynem, yoğun talep üzerine böyle bir mağazanın açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Van'da bu tür ürünleri daha önce bulamıyorduk. Öncesinde hep internet üzerinde alışveriş yapıyorduk. Kargo işlemleri, kargo şirketlerinde beklemek, ürünleri iade etmek çok zordu. Van'da neden böyle bir mağaza olmasın dedik ve ilimizde açmaya karar verdik. Hem görsel açısından hem de kalite açısından iyi ürünleri getirdik. Artık halkımızın internetten alışveriş yapmalarına gerek yok. Hepsini biz ayaklarına kadar getirdik. Gelip deneyebilir, alabilirler. Çünkü deneyerek almak bir bayan için en büyük bir lütuf. Bizde böyle bir karar verdik. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Pandemi sürecinde ve bazı işletmelerin kapandığı bir süreçte mağaza açmanın risk olduğunun farkında olduğunu dile getiren İynem, “Şu anda dünya çapında bilhassa bayanlar için görsellik çok ön plandadır. Gerek estetik olsun gerekse kılık kıyafet olsun. Bizde kıyafeti seçtik. Genç, yaşlı, kapalı, tesettürlü, iş kadını, öğrenci genel olarak herkese hitap ediyoruz. Ayrıca mağazamızda takılarımız, çantalarımız, ayakkabılarımız, kabanlarımız da bulunuyor. Bizler tüm halkımızı mağazalarımıza şık ürünlerimizden faydalanmaya bekliyoruz” diye konuştu.