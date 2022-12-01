Fransa ve Romanyalı öğrenciler halay çekip keledoş yedi

Erasmus KA210 projesi çerçevesinde Fransa ve Romanya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler, Van'da halay çekip keledoş yemeği yedi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Almanca Öğretmeni Derya Üstündağ'ın girişimi çerçevesinde Fransa ve Romanya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler, Van'daki ailelere misafir oldu. Kentin tarihi yerlerini de gezen öğretmen ve öğrenciler, okul tarafından kendileri için hazırlanan etkinliğe katıldı. Türkiye, Fransa ve Romanya milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, öğrenciler tarafından tiyatro oyunu sahnelendi. Video gösteriminin ardından Van'ın yöresel lezzeti olan 'keledoş'u tadan öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesinde halay çekip, şemmame oyununu oynadı.

Etkinlik sonunda bir açıklamada bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Almanca Öğretmeni Derya Üstündağ, “Onlar kendi kültürlerini, biz kendi kültürümüzü tanıtıyoruz. Projede hedefimiz buydu. Biz ona ulaştığımızı düşünüyoruz. Romanya'daki okul müdürü bana ‘Her şey harika, aşırı mutlu olduk' ifadelerini kullandılar” dedi.

Romanya'dan gelen Valentina isimli öğrenci, Van'ı çok sevdiğini ifade ederek, “Buraya gelmeden önce böyle bir ortam beklemiyordum. Çok güzel bir ortam, çok mutluyum ve çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte ailemle birlikte gelmeyi düşünüyorum” dedi.

Denisa isimli öğrenci de, “Van'a gelmem bana çok iyi bir deneyim oldu. Her şey harika. Van'ı seviyorum” diye konuştu.

Etkinliğe İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, şube müdürleri, Okul Müdürü Kemal Aydın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.