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Funda Pastanesi İHA'yı unutmadı

Van’da faaliyet gösteren Funda Pastanesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansını (İHA) unutmadı.

Van'da faaliyet gösteren Funda Pastanesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansını (İHA) unutmadı.


Van'da faaliyet gösteren Funda Pastanesi, ‘Çalışan Gazeteciler Günü'nü unutmadı. Van'ın en köklü pastanelerinden olan Funda Pastanesi, kentteki çalışmalarından dolayı İHA'yı kutladı.


Funda Pastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetiz, önemli bir kamu görevi yürüten basının teknolojik gelişmelerle çeşitlenerek çok daha geniş kitlelere hitap eder hale geldiğini belirterek, gazetecilerin gününü kutladı.

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