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Funda Pastanesi'nden İHA'ya '10 Ocak' jesti

Van’da faaliyet gösteren Funda Pastanesi işletmesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü nedeniyle İhlas Haber Ajansını (İHA) ziyaret etti.

Van'da faaliyet gösteren Funda Pastanesi işletmesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü nedeniyle İhlas Haber Ajansını (İHA) ziyaret etti.


Van'da faaliyet gösteren Funda Pastanesi işletmesi, ‘Çalışan Gazeteciler Günü'nü unutmadı. Van'ın en köklü pastanelerinden olan Funda Pastanesi, İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ü ziyaret etti. Funda Pastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetiz tarafından hazırlanan özel pasta takdim edilerek, İHA çalışanlarının günü kutlandı.

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