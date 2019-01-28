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Garajdaki minibüsler alev alev yandı

Van’ın Başkale ilçesinde bir evin garajındaki iki minibüs alev alev yandı.

Van'ın Başkale ilçesinde bir evin garajındaki iki minibüs alev alev yandı.


Başkale ilçesine bağlı Ömerova Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında Kerem Elter isimli vatandaşa ait garajda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında garajda arka arkaya park edilen iki minibüs alev almaya başladı. Mahalle sakinleri alev alan araçları kendi çabalarıyla söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araçlara su ve köpükle müdahale ederek soğutma işlemi başlattı.


Çıkan yangında iki minibüs kullanılamaz hale geldi.

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