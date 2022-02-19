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Gazeteci -Yazar Mustafa Armağan Vanlılarla buluşacak

Van Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gazeteci-Yazar Mustafa Armağan ile söyleşi düzenleyecek.


Van Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Şubat ayı içerisinde birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverleri buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Gazeteci-Yazar Mustafa Armağan ile söyleşi düzenleyecek.


Edremit ilçesi, İpekyolu Caddesi, Evliya Çelebi Uygulama Okulu'nda (Bölge Hastanesi Karşısı) 23 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 13:00'da gerçekleştirilecek etkinlikte tarihi bilgiler ve olaylar konuşulacak.


Gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşlar davetlidir.

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