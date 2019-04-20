Gazeteciler Vanadokya'yı gezdi

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 'Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında kentteki ulusal ve yerel basın mensupları için Vanadokya gezisi düzenledi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, '15-22 Nisan Turizm Haftası'nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlarken, kentteki ulusal ve yerel basın mensupları için ‘Vanadokya' gezisi düzenledi. Başkale ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan Vanadokya'yı gezen gazeteciler, bol bol fotoğraf çekti. Burada bir açıklamada bulunan Müze Araştırmacısı Atilla Gök, Vanadokya'nın gezilip görülmesi gereken bir yer olduğuna vurgu yaparak, “Nevşehir'in Ürgüp Kapadokya'sı varsa bizim de Vanadokyamız var şiarıyla buradayız. Her ne kadar 2010 yılında buranın tanıtımı ile ilgili bazı çalışmalar yapılmış olsa bile, ben buraların hala bakir bir arazi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Başkale ve Vanadokya hakkında gazetecilere bilgilendirmede bulunan Gök, buranın Bartelamus Kilisesi ve Ören Kala Hüsref Paşa Medresesi ile zengin bir tarihe sahip olduğunu söyledi. Vanadokya isminin Kapadokya isminden esinlenerek verildiğini de sözlerine ekleyen Gök, “Vanadokya, yöre halkının ‘Oranın Kapadokya'sı var, bizim de Vanadokyamız olsun' söylemlerinden ortaya çıkmıştır. Bizler bu anlamda tüm Türkiye halkını Vanadokya'yı ziyaret etmelerini ve buradaki güzellikleri görmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş ise Başkale denilince insanların aklına Vanadokya'nın geldiğini ifade ederek, “Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yer alan Kapadokya'nın bir benzeri Van'ın Başkale ilçesinde bulunuyor. Daha önce birçok peribacasının şapkası vardı, ancak hava şartlarından dolayı çoğunun şapkasının düştüğünü görüyoruz. Yetkililerden buraya sahip çıkılmasını istiyoruz. Bizlerde Vanlı gazeteciler olarak görüntülerimizle, fotoğraflarımızla ve haberlerimizle buranın turizme katkı sunması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Van Prestij Gazetesi Muhabiri Mehmet Selim Kurt da, “Buraya geliş amacımız bu bakir kalan yerleri tüm Türkiye'ye tanıtmaktır. Beklediğimizden çok öte bir manzara ile karşılaştık. Buranın herkes tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda gerekli altyapı çalışmaları yapılmış, ortam gezmeye müsait, çok muhteşem bir yer” ifadelerini kullanırken X Gündem Dergisi Sahibi İshak Kara da ilk defa Vanadokya'yı görme fırsatı bulduğunu belirterek, “İnsanların Vanadokya'yi gelip görmelerini tavsiye ediyorum. İlk defa gelmeme rağmen çok beğendim. Böyle harika bir yerin yeterince tanıtılmadığını düşünüyorum. Bu anlamda buranın tanıtılması için, buraya turlar düzenlenebilir. Buranın Kapadokya'ya rakip bir yer olduğunu düşünüyorum. Bizlerde tanıtım noktasında her şeyi yapmaya hazırız. Herkesi de bu noktada duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.