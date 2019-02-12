Gazetecilerle eski futbolcular arasında dostluk maçı

Van'da görev yapan gazetecilerden oluşan takım ile eski profesyonel futbolcular arasında halı sahada dostluk futbol maçı oynandı.

Van'da uzun süre profesyonel futbol oynayan ve şimdi çeşitli kurumlarda yönetici olan isimlerle kentteki gazetecilerden oluşan takım arasında dostluk futbol maçı oynandı. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç'in de izlediği maçta, gazeteciler takımı; Erol Çakıl, Cemal Aşan, Serkan Aslan, Zeki Yiğit, Umut Tarhan, Bişar Ulutaş, Rıdvan Can ve VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı'dan oluştu.

Vali Yardımcısı Sinan Aslan'ın takımında ise eski sporculardan Yasin Berge, Engin Kürekçi, Ömer Karakoç, Adnan Ergenç, Sacit Solmaz ve Fehmi Gültepe gibi isimler forma giydi.

Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan'ın da forma giydiği ve bir birinden güzel gollere imza attığı karşılaşmada, gazetecilerin takımı rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Maç sonrası, sporculara çay ve tatlı ikramında bulunuldu.