İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazetecilerle eski futbolcular arasında dostluk maçı

Van’da görev yapan gazetecilerden oluşan takım ile eski profesyonel futbolcular arasında halı sahada dostluk futbol maçı oynandı.

Van'da görev yapan gazetecilerden oluşan takım ile eski profesyonel futbolcular arasında halı sahada dostluk futbol maçı oynandı.


Van'da uzun süre profesyonel futbol oynayan ve şimdi çeşitli kurumlarda yönetici olan isimlerle kentteki gazetecilerden oluşan takım arasında dostluk futbol maçı oynandı. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç'in de izlediği maçta, gazeteciler takımı; Erol Çakıl, Cemal Aşan, Serkan Aslan, Zeki Yiğit, Umut Tarhan, Bişar Ulutaş, Rıdvan Can ve VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı'dan oluştu.


Vali Yardımcısı Sinan Aslan'ın takımında ise eski sporculardan Yasin Berge, Engin Kürekçi, Ömer Karakoç, Adnan Ergenç, Sacit Solmaz ve Fehmi Gültepe gibi isimler forma giydi.


Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan'ın da forma giydiği ve bir birinden güzel gollere imza attığı karşılaşmada, gazetecilerin takımı rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.


Maç sonrası, sporculara çay ve tatlı ikramında bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.