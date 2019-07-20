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Gaziantep Mutfağında fasıl keyfi

Van’da yıllardır hizmet veren Gaziantep Mutfağında vatandaşlara yemek eşliğinde fasıl hizmeti sunuluyor.

Van'da yıllardır hizmet veren Gaziantep Mutfağında vatandaşlara yemek eşliğinde fasıl hizmeti sunuluyor.


İki Nisan Caddesi üzerinde kurulan ve Güneydoğu bölgesine ait lezzetlerin yer aldığı Gaziantep Mutfağında, fasıl keyfi sunuluyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan işletme sahibi Çetin Gülmez, amaçlarının Güneydoğu kültürünü Van'da sergilemek olduğunu ifade ederek, “Halkımızın isteği üzerine her cuma akşamı burada fasıl keyfi sunacağız. Halkımız ailesi ya da arkadaşları ile birlikte bir yandan lezzetleri tadarken aynı zamanda fasıl müziğinin da keyfini çıkaracaklar. Halkımız gayet memnun. İnşallah bundan sonra daha güzel olacaktır” dedi.


Vatandaşlar ise, fasıl ile birlikte sunulan hizmetin her anlamda güzel olduğunu belirterek, işletme sahibine teşekkür ettiler.

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