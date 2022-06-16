Geçmişi 3 bin yıla dayanan Zernaki Tepe'ye farkındalık yürüyüşü

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 kişilik bir grup, geçmişi 3 bin yıla dayanan Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek modern ızgara planlı Antik Kent olan Zernaki Tepe'ye yürüyüş gerçekleştirildi.

Erciş Belediyesinin destekleri ile Erciş Gezginler Dernek üyesi 50 kişi, geçmişi 3 bin yıla dayanan Doğu Anadolu'da tek modern ızgara planlı Antik Kent olan Zernaki Tepeye yürüyüş gerçekleştirildi. Tarihi kente dikkat çekme amaçlı yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Zernaki Tepeye gelen grup, burada Erciş Belediyesi ekipleri ikramlar bulundu. Topluluk alanı inceleyen kaymakam Mehmetbeyoğlu'na Zernaki Tepede yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi verildi. Burada açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş Belediyesi olarak şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını çok önemsiyoruz. Bu çerçevede tarihi milattan öncesine dayanan Zernaki Tepe'deyiz. Doğa yürüyüşüne meraklı vatandaşlarımızla birlikte ilçemizin turizm destinasyon merkezi olan Zernaki Tepe'ye yürüyüş düzenledik. Zernaki Tepe şehrimiz hem Van'ımız hem bölgemiz için çok önemli bizim için önemli bir değerdir. Erciş Belediyesi ve Erciş Kaymakamlığı olarak bu alanın turizme kazandırılması için bir ilke imza atarak 2021 yılında kazı çalışması başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Van YYÜ Arkeoloji Bölümü Başkanlığında, ilk kazı çalışmalarını beraber başlattık. Çalışmaların ilk etabında bulunduğumuz sahada Zernaki Tepe'nin tarihine ışık tutacak önemli bulgular elde edildi. 2022 yılında da kazı çalışmaları kaldığı yerden devam edecektir” dedi.

Amaçlarının şehre ve memleketin tanınmışlığını ön plana çıkarmak istediklerini ifade eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ülkemizi ve memleketimizi ve özelinde Erciş'imizi 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna yelken açmış ülkemizin güzide ilçesi Erciş'i turizm ve kültür merkezi yapmaktır. Öncelikli olarak şunu gördüm burada yaşayan kardeşlerimiz ve hemşerimizin gençlerimizle birlikte yaptığımız yürüyüşte çok şaşırdılar. Büyük bir tarihi mirasa tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Böyle bir kültürel mirasın açığa çıkartılması noktasında yapılan çalışmalar bize mutluluk ve memnuniyet veriyor. Bu kazı çalışmalarının yürütülmesinde başta AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas beyefendi olmak üzere, Van Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve üniversiteye teşekkür ediyorum. Yürüyüşe katılan bütün vatandaşlarımıza ve Erciş gezginler derneğine ve basın mensuplarına şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.

Erciş Gezginler Dernek Balkanı İsrafil Akan, “Bu gün Erciş Belediyemizin desteği ile birlikte yaklaşık 50 arkadaşımızla birlikte 3 bin yıllık geçmişi olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek ızgara planlı Antik kent olan Zernaki Tepe'ye yürüyüş gerçekleştirdik Burasının tanıtımına katkı sağlamak için bu yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 kilometre yürüdük. Yürüyüşümüzde Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Mehmetbeyoğlu'da bizlere eşlik etti. Akabinde belediyemiz arkadaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulundular. Geçen sene başlayan kazı çalışmaları İnşallah bu sene de başlar burası gün yüzüne tamamen çıkar. Destek verenlere teşekkür ederiz” dedi.