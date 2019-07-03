“Geleceği Kodlayan 65 Vanlı” projesi

Proje kapsamda, 9-14 yaşları arasındaki 160 çocuğa temel bilişim eğitimleri verilerek; ilk etapta Algoritma ve Akış Diyagramları Örnekleri, Microsoft Small Basic, Scratch ile Kodlama ve 3 Boyutlu Modellemenin Temelleri anlatıldı. 160 çocuk arasından seçilen 43 çocuk ile ileri düzey eğitimlere devam edilirken, ileri düzey eğitimler kapsamında çocuklar eğilimlerine göre 3 ayrı gruba ayrıldı. Birinci grupta kodlama, yapay zeka, kriptoloji ve şifreleme, ikinci grupta üç boyutlu tasarım ve çevrimiçi oyun geliştirme, üçüncü grupta ise robotik programlama ve endüstri nesnelerin interneti maket ürün geliştirme eğitimleri veriliyor. Eğitimlerin paralelinde çocuklar grup projesi, bireysel proje ve iş dünyasına yönelik 3 boyutlu ürün, mobil uygulama, websitesi, logo tasarımı, mobil oyun gibi projeler geliştiriyor.

Diğer yandan, 18-24 yaşları arasındaki 15 gence ise ileri düzey bilişim eğitimi ve kişisel becerileri geliştirme eğitimleri verilerek, teknik eğitimlerle proje devam ediyor. Teknik eğitimler kapsamında Wordpress İleri Düzey Eğitimi, Modern Web Sitesi Tasarımı, Android Uygulama Geliştirme, Görsel Tasarım, Photoshop, Dijital Pazarlama ve E-Ticaret konuları işlenecek. 15 gencin içinden seçilecek 8 öğrenci ise, eğitici eğitimi ve teknoloji eğitimleri alacak.