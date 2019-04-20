Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan 'Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projesiyle geleceğin olimpiyat şampiyonları keşfediliyor.

Yetenek taramasının sonunda sportif branşlara yönlendirilmesi sağlanan ve birinci aşamada başarılı olan ilkokul 3. sınıf öğrencileri, kurulan 10 aşamalı istasyondan geçiyor. Yetenek taramasından başarıyla geçen çocukların çeviklik, sürat, kuvvet ve dayanıklılık gibi yetenekleri ölçülüyor. Yetenek taramasının ikinci aşaması olan mekik koşusu ve koordinasyon parkurundan başarıyla geçen öğrenciler, daha sonra ilgili branşlara gönderiliyor.

İHA muhabirine konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir, yetenek taramasından geçerek ilgili branşlara yönlendirilen öğrencilerin ileride ülkemizi spor alanında temsile ederek başarı getireceklerine inandığını belirtti. Şu ana kadar 30 bin öğrenciyi davet ettiklerini ve bunlar arasında 18 bin öğrencinin taramadan geçirdiklerini ifade eden Şube Müdürü Özdemir, “Projenin başladığı günden bugüne kadar 30 bin öğrencimizi davet ettik. Van genelinde 18 bin öğrenciye ulaşarak taramaları gerçekleştirildi. Yapılan ölçümler dijital ortamda yapıldığı için belli saatlerde olmaktadır. Şu an toplamda 10 istasyonumuz var. Burada ilk etapta çocuklarımızı barkodlu kayıt sistemine alıyoruz. Daha sonra boy, kilo, pençe kuvveti, kulaç uzunluğu, kuvvet ölçümünü yapıyoruz ve en son mekik koşusu istasyonuyla testimizi tamamlıyoruz” dedi.

“Proje 3-5 yıl sonra meyvelerini verecektir”

Taramadan ölçümlerini yaptıkları bin 100 öğrencinin verilerini incelediklerini ve bu öğrencileri ikinci eğitime aldıklarını dile getiren Özdemir, projenin 3-5 yıl sonra ilk meyvelerini vereceğini söyledi. İkinci eğitimlerini bugün itibariyle tamamladıklarını belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konuda çok mutluyuz. Projemiz 3-5 yıl sonra meyvelerini vermeye başlayacaktır. Çok yetenekli çocuklarımızın olacağını ümit ediyoruz. Bu çocukların olimpiyatlarda bize başarı getireceği inancındayız.”

“Bu eğitimler ilimiz için iyi sonuçlar getirir”

Eğitimlerden geçen öğrencilerin ileride Van iline iyi sonuçlar getireceğine dikkat çeken Spor Uzmanı Selma Mercanoğlu ise, “Çocuklarımızın çeviklik, sürat, kuvvet ve dayanıklıklarını ölçmekteyiz. Bu ölçümleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü ortaklaşa gerçekleştirmektedir. Okul idaresi ve velilerin bilgilendirilmesiyle çocukları çeşitli branşlara yönlendirmekteyiz. Umarım bu eğitimler hepimiz için başarılı olur. İlimiz için iyi bir sonuç getirir diyorum” diye konuştu.

Belli bir program dahilinde çocukları yetenek taramasından geçirdiklerini ifade eden Spor Eğitim Uzmanı Mustafa Yamanyurt da, yeteneğini keşfettikleri çocukların ilerde olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetti.

Yetenek taramasından başarıyla geçen minik öğrenciler ise, dünya olimpiyat yarışmalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.