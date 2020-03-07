Geleceğin tiyatro oyuncuları Van'da yetişiyor

Van'da tiyatro ve skeç kültürünün geliştirilmesi amacıyla gönüllü eğitimciler tarafından hayata geçirilen “Tiyatro-Skeç Gösterim Projesi” kapsamında geleceğin oyuncu ve senaristleri yetiştiriliyor.

Van'da tiyatro-skeç kültürünün gelişimini ve seyircisinin yaygınlaşması amacıyla bir araya gelen 5 eğitmen, kentteki özel yetenekli öğrencileri aynı çatı altında bir araya getirdi. Gönüllü eğitmenler, sanatın yaygınlaşması amacıyla seçilen yetenekli 40 kişiye tiyatro ve skeç eğitimi verdi. Mizahi skeçler yazan ve provalarda yeteneklerini sergileyen gençler, 2 aylık bir eğitimin ardından ilk gösterime hazırlanıyor. Projeyi hayata geçiren eğitmenler, yetenekli genç oyuncuları için yetkililerden destek talep ediyor.

“Sanatsız bir toplumun kalkınması mümkün değil”

İHA muhabirine konuşan mizah eğitmeni Veyis Güleş, Van ilinde tiyatro sanatını yaygınlaştırmak istediklerini belirtti. Tiyatro sanatına başlayanların ilk etapta diksiyon eğitimi ve ardından sahne duruşları bakımından eğitim aldıklarını ifade eden eğitmen Güleş, “Yeteneklerini değerlendirerek aldığımız arkadaşlarımızı bir çatı altında toplamak istedik. Bu arkadaşlarımızla sanatın direği olan tiyatroyu tanıtıyoruz. Bu anlamada memlekete faydalı olmak istedik. Bilindiği üzere sanatsız bir toplumun kalkınması mümkün değildir. Bizde bu yüzden böyle bir yola girdik. Bizler tiyatroyu Van adına ilerletmek istiyoruz. Bu konuda maddi ve manevi desteğe çok ihtiyacımız var” dedi.

“Komediyi seçtik”

Van'da daha önce gerçekleştirilmemiş bir sanatsal ürün gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren eğitmen Memet Bilmez ise “Van bölgesinde bu tür çalışmalar bir eksiklikti. Bizde sinemacı arkadaşlarımız ve oyuncularımızla bir araya gelip toplantılar yaptık. Trajiden, ajitasyondan sıkılmış bir toplum haline geldik. Biz de bu yüzden komediyi seçtik. Bu bir eksiklikti ve biz de bunu tamamlamak istedik” diye konuştu.

Tiyatroda kendilerini geliştirmek için güzel bir aktivitede yer aldıklarını ifade eden oyuncu gençler de oyunculuk dalında güzel yerlere gelmek için desteğe ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.