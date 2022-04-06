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Gelincik Sınır Kapısının açılması için imza toplandı

Van’ın Başkale ilçesinden İran’a açılan Gelincik Sınır Kapısı’nın yeniden faaliyete girmesi için ilçedeki muhtarlar, STK temsilcileri ve iş insanları imza topladı.

Van'ın Başkale ilçesinden İran'a açılan Gelincik Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete girmesi için ilçedeki muhtarlar, STK temsilcileri ve iş insanları imza topladı.


Güvenlik gerekçesiyle 1990 yılında kapatılan Gelincik Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete başlaması için Başkale'de yoğun bir çalışma yürütüldü. Bu çerçevede başta muhtarlar olmak üzere, iş insanları ve STK temsilcileri Gelincik Sınır Kapısı Platformu'nu oluşturarak imza kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde toplanan 5 bin 600 imza, Başkale Kaymakamı Asım Solak başkanlığında oluşan heyet tarafından Vali Mehmet Emin Bilmez'e takdim edildi.


İmzaları alan Vali Mehmet Emin Bilmez, sınır kapılarının bulundukları bölgenin ekonomisine katkısının büyük olduğunu belirterek, Başkale halkının taleplerinin ilgili bakanlığa iletileceğini ifade etti.

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