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Genç başkandan örnek davranış

Van’ın Erciş Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Savaş Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" kampanyasına 7 aylık maaşını bağışlayarak örnek bir davranışta bulundu.

Van'ın Erciş Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Savaş Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 7 aylık maaşını bağışlayarak örnek bir davranışta bulundu.


İlçede 2 bin 754 aktif üye ile faaliyet verdiklerini belirten Erciş Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Savaş Çelik, örnek bir davranışta bulunarak 7 aylık maaşını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına yatırdı. Milli dayanışmanın önemine de dikkat çeken Çelik, ‘'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı canı gönülden desteklediğimi belirterek 7 aylık maaşımı ilgili hesaba yatırdım. Milletçe bugüne dek nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız. Allah ülkemizi her türlü musibetlerden korusun ve birlik, beraberliğimizi daim eylesin'' dedi.

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