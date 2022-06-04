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Genç bisikletlinin tehlikeli yolculuğu

Van’ın İpekyolu Caddesi’nde kamyonun kasasına tutunarak yolculuk yapan genç trafikte tehlike saçtı.

Van'ın İpekyolu Caddesi'nde kamyonun kasasına tutunarak yolculuk yapan genç trafikte tehlike saçtı.


Van'da trafiğin en yoğun olduğu İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeki bisikletlinin yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bisikletli gencin içi hafriyat dolu kamyon kasasına tutunarak yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Hem kendisini hem de trafiği tehlikeye sokan gencin tehlikeli yolcuğu telefon kamerasına yansıdı.

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